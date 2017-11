Taylor Swift, Sam Smith, Charlotte Gainsbourg... Les albums de novembre les plus attendus

Le mois d'octobre apportait déjà son joli lot de retours entre Pink, Liam Gallagher, Amir, Marina Kaye et de découvertes avec le premier album de Niall Horan... Ne vous y méprenez pas, le mois de novembre vous réserve encore de belles surprises ! En effet, c'est dans quelques jours que sort l'album le plus attendu de 2017 : Reputation de Taylor Swift. Mais la pop star ne sera pas la seule à se disputer le sommet des charts puisque Sam Smith, Maroon 5, Sia, Tove Lo, Charlotte Gainsbourg après sept ans d'absence ou encore Noel Gallagher ont décidé eux aussi de présenter leur nouveau projet en novembre ! C'est parti pour les albums les plus attendus du mois.

Vous êtes en manque d'Adele ? Ça tombe bien, son équivalent masculin est bientôt de retour. Après le succès de son premier album In the Lonely Hour, Sam Smith était attendu au tournant. Et le chanteur britannique a confirmé toute l'étendue de son talent avec les titres "Too Good At Goodbyes", "Pray" et "Burning" qu'il a récemment dévoilé.

Après toutes ces années, les Maroon 5 cartonnent toujours autant. À chaque nouvel album, le groupe mené par Adam Levine s'assure au moins un tube planétaire et pour Red Pill Blues, le prochain opus à paraître, c'est le feel-good "What Lovers Do" en collaboration avec SZA qui fait l'affaire. C'est sûr, avant la fin de l'année, c'est sur cet album que tout le monde va danser en soirée !

Trois ans après le succès mondial de 1989, Taylor Swift est prête à revenir avec un tout nouvel album : Reputation. Sur ce sixième opus, disponible le 10 novembre, l'ex-country girl devrait se montrer très remontée contre tous ceux qui ont sali son nom (médias, Kanye West, Katy Perry, Calvin Harris...) ces dernières années comme le laisse présager le premier extrait "Look What You Made Me Do". Le succès semble d'emblée assuré.

Qui mieux que Charlotte Gainsbourg pour représenter la classe à la française aux yeux du monde entier ? Personne. Sept ans après son dernier vrai album IRM, la fille de Serge et Jane revient avec Rest, un joli projet résultant de sa longue collaboration avec SebastiAn mais aussi avec la moitié des Daft Punk. Que ça soit le mélancolique et répétitif "Rest", l'enjoué "Deadly Valentine" ou l'envoûtant et sombre "Ring-A-Ring O' Roses", on est déjà conquis.

Si les perruques ne nous avait pas manqués, la voix de Sia si. Et juste à temps pour se mettre dans l'ambiance des fêtes de Noël, l'artiste australienne a décidé de nous gâter avec un cadeau exceptionnel : un nouvel album, spécial Noël. Everyday Is Christmas, c'est le projet de Sia et son grand ami Greg Kurstin (derrière la plupart des gros tubes de ces 5 dernières années) qui ont encore uni leurs forces pour composer des chansons originales sur le thème de Noël. Allez, on fonce acheter le sapin !

Le retour le plus chaud de l'année, on le doit à Tove Lo. La chanteuse suédoise avait balancé l'infernal et sulfureux "Disco Tits" il y a déjà quelques semaines, maintenant elle confirme l'arrivée de son nouvel album, Blue Lips, pour ce mois-ci. Attendez-vous à de nouveaux tubes entre pop, disco, dance et électro de sa part !

L'un des rois du rock'n'roll british revient sous le feu des projecteurs ! Après son frère maléfique Liam qui présentait son premier album solo As You Were en octobre dernier, c'est au tour de son frère Noel Gallagher de dévoiler Who Built The Moon ?, son projet avec le groupe Noel Gallagher's High Flying Birds. Il n'y a pas à chipoter, ce mec-là sait toujours comment faire de bons riffs et des gros refrains rock !

Et aussi : Kygo - Kids in Love (03/11) / Asaf Avidan - The Study On Falling (03/11) / Walk the Moon - What If Nothing (10/11) / Björk - Utopia (24/11) / Sufjan Stevens - The Greatest Gift Mixtape (24/11) / Little Mix - Glory Days: The Platinum Edition (24/11) / Robbie Williams - Under the Radar Vol 2 (24/11).