Taylor Swift s'offre un duo avec Bryan Adams à Toronto ! 

Actuellement en pleine tournée, Taylor Swift s'est arrêtée chez nos amis canadiens du côté de Toronto lors de sa dernière date au Rogers Centre. Et pour l'occasion, la chanteuse aux multiples récompenses s'est offert un duo de taille avec l'une des plus grandes figures de la musique rock canadienne. On a nommé... Bryans Adams !

L'occasion était trop belle pour la louper et Taylor Swift l'a très bien compris. Bryan Adams venant tout juste de clôturer sa date au Scotiabank Arena au bout de la même rue que le Rogers Centre, l'interprète de Bad Blood a invité le chanteur à partager un duo d'exception sur scène. Jouant quelques notes de guitares, Taylor s'adresse à son public avant de faire venir Bryan Adams et de donner le meilleure d'elle même dans une nouvelle version de Summer 69 issu du quatrième album du chanteur, Reckless.

"C'est juste l'une de mes chansons favorites -ce n'est pas la mienne, mais je me demandais, comme vous avez chanté si fort toute la soirée, je veux vraiment voir à quel point vous pouvez chanter encore plus fort, d'accord ?" a-t-elle encouragé la foule.

Le duo est à la hauteur des deux artistes. Explosif et presque évident. Les deux se complètent à merveille et cela semble plaire au public, enthousiaste. Taylor est championne dans l'art de faire intervenir des artistes pour des duos d'exceptions. En témoigne sa collaboration avec Robbie Williams sur l'inoubliable Angels lors de son concert à Wembley, en juin dernier.