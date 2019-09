Taylor Swift s'offre l'Olympia pour célébrer la sortie de Lover (REPORT)

Elle est la popstar la plus puissante à l'heure actuelle : Taylor Swift règne sur les charts (Lover s'est écoulé à 3 millions d'exemplaires en moins de deux semaines) et elle aurait aisément pu choisir un stade aux Etats-Unis pour célébrer cette sortie. Mais, non. Swift a choisi un concert intimiste à Paris avec des fans invités, tous venus des quatre coins du monde (37 pays, rien que ça). Dire que les places étaient chères seraient un euphémisme mais quelques chanceux ont pu obtenir le précieux sésame. Taylor Swift arrive sur la scène de l'Olympia à 21 heures, sous les acclamations d'un public déjà surchauffé.

C'est ME! qui ouvre le bal. Cette hymne à l'amour propre résonne dans l'Olympia, repris en coeur par les fans. Taylor Swift, scintillante, rayonne sur scène. Avant d'introduire l'album lumineux qu'est Lover, elle nous offre quelques uns de ses anciens hits - de Blank Space au mythique Love Story. Mais, ce n'est pas ce qui, hier soir, nous intéressait. Ce que tout le monde est venu découvrir, c'est ce nouveau disque : "Il y a beaucoup de titres sur cet album que je n'ai encore jamais joué en live et justement, j'y pensais. Je me demandais comment je voudrais les jouer pour la première fois" , confie t-elle à la foule. "Et peut-être que la meilleure façon de le faire reste de les jouer comme je les ai écrite, en acoustique'.

Voilà comme l'artiste s'est installée avec sa guitare avant de commencer Death By a Thousand Cuts (inspirée par Someone's Great, à voir sur Netflix). Elle enchaîne avec Cornélia Street avant d'interpréter The Man - LE titre qui fait toute la différence sur ce disque.

Celle qui a rempli des stades avec le Reputation Stadium Tour a offert un concert à l'opposé des shows donnés l'an passé. C'est intime, épuré et poétique. Taylor Swift est de ces artistes capables de jongler entre les shows calibrés et les concerts plus intimistes, elle est de ceux capables de maintenir un lien fort avec leurs fans.

Elle quittera la scène sur le mythique Shake it Off, qui poussera toute la foule à se lâcher une dernière fois. Même sans danseurs, sans feux d'artifices, sans effets, l'artiste aura offert un concert sans fausse note. Maintenant, on a hâte qu'elle revienne avec son Lover Tour - qui, on l'espère, sera annoncé bientôt.