Taylor Swift s'offre Central Park pour la sortie de Lover

Taylor Swift sait soigner ses sorties d'album. On se souvient de la promotion monumentale mise en place pour 1989 (elle était d'ailleurs passées par nos studios pour le présenter). Alors on vous l'accorde, Reputation a bénéficié d'une promo quasi inexistante (mais cela n'a pas empêché l'opus de démarrer en force). Pour Lover, les choses s'annoncent bien différentes : exit la discrétion et le silence, Taylor Swift est de retour en fanfare : une performance remarquée pour le Prime Day d'Amazon, trois singles efficaces... elle ne lésigne pas sur les moyens. Et pour bien faire, elle s'offrira un petit concert à Central Park (New York) le 22 août prochain.

Annoncé via Good Morning America, ce concert s'annonce gigantesque. Et très franchement, on fait difficilement mieux pour promouvoir un nouvel opus. Evidemment, on attend des versions live de ME!, de You Need To Calm Down et de The Archer (dernier single en date) mais, pas que. De nouveaux morceaux issus de cet album très personnel sont attendus.

Patience, plus que quelques semaines avant de découvrir Lover !