Le 5 décembre dernier, Taylor Swifrt annonçait sur les réseaux sociaux avoir écrit une chanson de Noël : celle qui a littéralement gagné l'année 2019 avec son album Lover continue de surprendre ses fans (on pense notamment au documentaire qui sera dévoilé le 20 janvier 2020) et visiblement, elle a choisi de leur faire un cadeau de Noël en, avance. "J'ai écrit une chanson de Noël et je ne voulait pas attendre un an avant de la publier", annonçait-elle ainsi. Et cette nuit, Christmas Tree Farm a fait son entrée dans les charts - prête à détrôner All I Want For Christmas.

Parce qu'elle ne fait pas les choses à moitié, Taylor Swift a même pensé à un clip pour accompagner son morceau - et pas des moindres. Cherchant toujours à se rapprocher de ses fans, la pop star a choisi de sélectionner ses plus beaux souvenirs de Fêtes pour mieux en faire une vidéo. "En fait", écrit-elle, "j'ai grandi dans une ferme". Taylor Swift réveille son âme d'enfant et nous plonge dans l'esprit de Noël au passage. On adore.