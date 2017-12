Taylor Swift : Reputation, un pop-up store ouvre ses portes à Los Angeles

Le succès est toujours au rendez-vous pour Taylor Swift qu'on retrouve parmi les 'Personnalités de l'année' selon TIME. La semaine qui a suivi la sortie de son sixième album Reputation en novembre, la chanteuse américaine avait ouvert un pop-up store à New York pour le plus grand bonheur de ses fans. Face à ce précédent succès, Taylor Swift va désormais ouvrir une nouvelle boutique éphémère, avec plein de goodies aux couleurs de Reputation et plus encore, à Los Angeles du 12 au 16 décembre 2017. Vous allez voir, ça fait rêver et on croise les doigts pour que Paris en France soit dans les prochaines villes concernées !

Il faudra se rendre au 1228 Third Street Promenade à Santa Monica, à Los Angeles pour acheter les produits officiels de l'ère Reputation. "Les fans sont invités à venir découvrir le merch de Reputation, les installations qui vous donneront envie de poster des photos sur Instagram comme le trône dans "Look What You Made Me Do", la cage à oiseaux et plus encore." Voilà ce qu'on peut lire dans le communiqué de presse envoyé par l'équipe de Taylor Swift ! Ça donne franchement envie... Découvrez nos 10 albums pop préférés de cette année avec bien sûr Reputation !