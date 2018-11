Taylor Swift : Reputation Stadium Tour, sacrée deuxième tournée féminine la plus rentable ! 

Il y a une qui risque de faire la grimace en apprenant que Taylor Swift vient tout juste de battre son record... Ou du moins, un d'entres eux. On parle bien sûr de Madonna ! Eh oui, l'interprète de Bad Blood surpasse presque l'icône de la pop en hissant sur la deuxième marche du podium des tournées -féminines, les plus lucratives.

Avec son Reputation Stadium Tour qu'elle est en passe d’achever les 20 et 21 novembre à Tokyo, la popstar américaine vient tout juste de battre un nouveau record. Désormais dans le top 3 des tournées les plus rentables, Taylor Swift ne cesse donc de cartonner. Une deuxième place au classement méritée avec des shows exceptionnels et d'envergure. On parle tout de même de 310 millions de dollars encaissés, depuis mai, pour un total de 51 concerts. Un chiffre exorbitant, il faut admettre, qui surpasse les 305 millions engendrés par le MDNA Tour de Madonna. Mais pas de panique, la reine de la pop garde toutefois sa première place grâce à sa tournée 2008/2009, Sticky & Sweet Tour qui avoisine les 408 millions de dollars de recettes. Bah oui, difficile de détrôner l’indétrônable...