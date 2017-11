Taylor Swift : Reputation réalise un démarrage record aux Etats-Unis

Vendredi 10 novembre 2017, Taylor Swift a montré sa facette plus sombre au monde entier avec son nouvel album : Reputation. Et visiblement ça paye ! Lors des 24 heures qui ont suivi sa sortie aux Etats-Unis, Reputation s'est écoulé à 717 000 exemplaires. Avec ses ventes exceptionnelles, Taylor Swift signe d'ores et déjà la meilleure première semaine de l'année en un seul jour. En effet, la chanteuse américaine a fait mieux en une journée que tous les autres artistes en une semaine. Et cela ne s'arrête pas là : Taylor Swift pourrait aussi voir Reputation devenir l'album le plus vendu en 2017 aux USA. Pour le moment, c'est son ami Ed Sheeran qui a cet honneur avec Divide (plus de 900 000 copies en 2017).

Pas de doutes, Taylor Swift dominera le Billboard 200 la semaine prochaine avec Reputation. En plus de de s'assurer la première place du classement, la pop star devrait ajouter un autre exploit à sa carrière : si Reputation passe la barre du million de ventes en première semaine, cela serait la quatrième fois consécutive que Taylor réalise ce record qui n'est jamais arrivé par le passé pour aucun artiste. Il faut dire qu'elle a mis toutes les chances de son côté en ne rendant pas Reputation disponible en streaming lors de la première semaine d'exploitation et en proposant l'album uniquement disponible à l'achat que dans son intégralité (impossible d'acheter les titres un par un).