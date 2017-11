Taylor Swift : Reputation pressenti pour réaliser des ventes records en 2017

Are you ready for it ? Ce n'est pas pour rien que Taylor Swift fait partie des femmes les plus puissantes de l'industrie du divertissement. Quand elle a fait son grand retour cette année avec "Look What You Made Me Do", trois ans après le succès de 1989, la chanteuse américaine a eu la confirmation qu'elle était très attendue aussi bien par ses fans que par le reste du monde. Désormais on apprend, sans grande surprise, que son nouvel album Reputation est pressenti pour être l'album le plus vendu de l'année 2017 par une artiste féminine. En effet, les pré-commandes affichent déjà plus de 400 000 unités à une semaine de la sortie du disque (le 10 novembre), ce qui est impressionnant.

Même son label Big Machine Records n'en revient pas : c'est deux fois plus de pré-commandes que pour son album précédent 1989. Par exemple, pour le moment, c'est Pink qui détient avec Beautiful Drama les meilleurs ventes pour un album féminin (408 000 exemplaires en première semaine) en 2017 aux Etats-Unis. Mais si Taylor Swift compte déjà plus de 400 000 pré-commandes, autant vous dire qu'elle va battre tous les records de l'année. Pour rappel, ses trois derniers albums 1989, Red et Speak Now s'étaient chacun écoulés à plus d'un millions de copies lors de leur première semaine d'exploitation. Verdict dans quelques jours pour Reputation ! En attendant, écoutez l'extrait inédit "Call It What You Want" dévoilé ce vendredi.