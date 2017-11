Taylor Swift : "Reputation" ne sera pas disponible en streaming !

Taylor Swift est enfin de retour ! Passant de country à pop, la chanteuse a réussi à se faufiler parmi les artistes les plus influentes de la planète en l'espace de quelques années. A 27 ans et avec cinq - bientôt six - albums à son actif, la jeune chanteuse n'a plus rien à prouver. Cette dernière qui s'est faite petite depuis la fin de sa tournée "1989" en 2015, revient cette semaine avec un nouvel album nommé "Reputation" qui est pressenti pour réaliser des ventes records en 2017 ! Cependant, les fans risquent d'être déçus d'apprendre qu'ils ne pourront pas trouver l'album sur les plateformes streaming durant la première semaine de sortie.

En effet, selon Bloomberg, la chanteuse a décidé de ne pas sortir son nouvel album sur les plateformes streaming lors de la première semaine d'exploitation afin de maximiser les ventes d'albums. Ce n'est pas la première fois que la chanteuse s'oppose au streaming. En 2014, l'interprète de "Bad Blood" avait en effet protesté contre le modèle gratuit de Spotify et avait affirmé que la musique ne devrait pas être disponible gratuitement, même avec les publicités. Taylor avait également retiré l'intégralité de son catalogue de la plateforme streaming Spotify, leader sur le marché. Heureusement pour les fans, la chanteuse a changé d'avis et ces derniers peuvent désormais écouter ses anciens titres sur leur plateforme préférée. Si la chanteuse a dévoilé la tracklist de l'album suite à une fuite, les adeptes de Spotify et Apple Music devront patienter une semaine de plus afin de découvrir ses nouveaux morceaux.