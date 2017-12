Taylor Swift : Reputation enfin disponible en streaming

En deux semaines, Taylor Swift a fait mieux que Rihanna et s'est mise au niveau d'Adele grâce à son nouvel album Reputation. Si le disque est disponible depuis le 10 novembre dernier, les fans attendaient une chose avec impatience : que les 15 nouvelles chansons dont "Look What You Made Me Do" et "...Ready For It?" soient disponibles en streaming. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à... aujourd'hui ! Eh oui, deux semaines après la sortie de Reputation, Taylor Swift s'est enfin décidée à rendre disponible son album sur toutes les plate-formes de streaming : Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer... Il est enfin partout et franchement, il était temps !

Si Taylor Swift a attendu autant de temps avant de mettre Reputation sur les plate-formes de streaming, c'est parce qu'elle comptait sur les ventes physiques et digitales pour réaliser un gros démarrage lors de sa sortie. Et sa stratégie a payé puisque l'album a enregistré le meilleur démarrage de 2017 aux USA ! En attendant de la voir (croisons les doigts !) en concert en France, découvrez les nouvelles dates de concerts du Reputation Stadium Tour dont trois en Europe.