Taylor Swift : Reputation devient l'album le plus vendu de l'année aux USA

C'était l'album le plus attendu de l'année. Le 10 novembre 2017, Taylor Swift a montré sa facette la plus sombre sur son nouvel album Reputation. Après le succès phénoménal de ses trois derniers albums (1989, Red, Speak Now) aux Etats-Unis, tout le monde se demandait si la chanteuse allait réussir à faire aussi bien avec ce nouveau projet musical. Sans faire durer le suspens plus longtemps, la réponse est oui. Quatre jours après sa sortie, Reputation s'est écoulé à 1,05 million d'exemplaires aux USA ce qui permet d'ores et déjà à Taylor Swift d'obtenir l'album le plus vendu de l'année 2017 là-bas.

Aucun artiste n'avait réussi à passer le cap du million de ventes en une semaine aux Etats-Unis depuis Adele avec son album 25 en 2015. C'est donc une réussite de taille pour Taylor Swift ! Ses trois précédents albums ont également réalisé cet exploit : 1989 (1,29 million en 2014), Red (1,21 million en 2012) et Speak Now (1,05 million en 2010). On imagine que l'interprète de "Look What You Made Me Do" fera mieux que 1989 quand les ventes de Reputation auront été comptabilisée au bout d'une semaine. Logiquement, le nouvel album de Taylor Swift sera cette semaine numéro 1 au prestigieux Billboard Hot 100. De nouveaux records devraient suivre ! On retrouvera Taylor Swift prochainement en concert pour le Reputation Stadium Tour.