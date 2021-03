Taylor Swift répond aux blagues sexistes de Ginny & Georgia (Netflix)

Si vous avez Netflix, alors peut-être avez-vous entamé le show "Ginny & Georgia" - série qui, quand on y pense, nous rappelle Gilmore Girl. Jusque ici, le show avait tout bon, se hissant même dans le Top des programmes les plus regardés ce week-end. Sauf qu'une réplique* (qui se voulait pourtant drôle) a -à juste titre- fait monter les fans de Taylor Swift au credo. Explications.

* "Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu enchaînes plus d'hommes que Taylor Swift" - Ginny & Georgia.

Dans l'un des épisodes, une référence à la vie sentimentale de la chanteuse est ainsi faite - sous forme de blague, certes, mais on ne va pas se mentir, en 2021, ce type d'humour n'a plus sa place. C'est justement ce que Swift a souligné sur Twitter : "Hey Ginny & Georgia, 2010 a appelé et veut récupérer sa blague sexiste et paresseuse. Et si on arrêtait de dégrader les femmes qui travaillent dur ? Aussi, Netflix, après Miss Americana, cet ensemble ne te va pas du tout. Joyeux Mois de l'histoire des femmes, j'imagine".

Sur la plateforme, de nombreux fans (mais aussi des personnalités) se sont empressés de lui apporter leur soutien.