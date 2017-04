Ed Sheeran et Taylor Swift, c'est une grande histoire. Les deux artistes ont collaboré sur le titre Everything Has Changed (à retrouver sur le Red Album de Taylor Swift) et il n'aura suffit que d'une tournée pour les rapprocher. Aujourd'hui, ils sont la preuve vivante que l'amitié existe (vraiment) dans le monde cruel qu'est celui du show business et s'il y a de perplexes dans l'assistance, on leur conseille de revoir le discours de Taylor Swift lors des Brit Awards 2015. Aujourd'hui, le duo nous prouve une fois de plus que son amitié est plus forte que n'importe quoi. Pour le Time Magazine , Taylor Swift a écrit un essai tout ce qu'il y a de plus poignant et dedans, elle évoque Ed Sheeran - évidemment.

"Que ce soit par choix ou totalement inconscient, quand il a décidé qu'il irait au bout de ses ambitions musicales, Ed a peu à peu cessé d'être un simple garçon. Il est devenu un tank. Il est protégé par cette armure impénétrable d'enthousiasme qui l'a aidé à surmonter les échecs, la déception et le fait d'être sous-estimé. Quand une idée ne se concrétise pas, il réagit vite et en trouve une nouvelle. Il est comme un soldat qui se relève avant même que vous ne voyiez qu'il était à terre", écrit la chanteuse. Et quand on lit ces lignes, on se rend compte que personne dans cette industrie ne connaît mieux Ed Sheeran que Taylor Swift. Avant le succès, avant le Divide Tour, avant les stades et les foules, Ed Sheeran jouait dans des pubs et ne dormait jamais au même endroit. Des échecs, il en subi et ça, n'importe quel fan du chanteur le sait. Pourtant, aujourd'hui, il est celui que le monde s'arrache. Et le plus beau, c'est que même si un "soldat" sommeille en lui, il est resté fidèle au garçon qu'il était à l'époque.