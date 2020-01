Taylor Swift sera honorée pour son engagement aux  GLAAD Media Awards 

Cette toute nouvelle décennie s'annonce aussi brillante que la précédente pour Taylor Swift : l'interprète de Lover a marqué 2019 en dévoilant son nouvel album (éponyme) mais aussi en remportant l'American Music Award qui la sacre Artiste de la Décennie. Visiblement, ce n'est pas terminé : Taylor Swift devrait recevoir le Vanguard Award lors des GLAAD Media Awards le 16 avril prochain. Pour rappel, cette cérémonie récompense les alliés de la communauté LGBT.

Avec son titre You Need To Calm Down (ainsi que la pétition qui a suivi), Taylor Swift a clairement mis sa pierre à l'édifice : "Taylor Swift a fièrement utilisé son amabilité unique à influencer la pop culture pour promouvoir l'acceptation", explique Sarah Kate Ellis (présidente de la cérémonie) au magazine People. "En cette période de division politique et culturelle, Taylor créé de la musique qui rassemble et encourage ses fans à s'exprimer et à provoquer un changement".

Avant elle, des artistes tels que Britney Spears, Demi Lovato, Janet Jackson, Jennifer Lopez ou encore Beyoncé et JAY-Z ont remporté cet honneur.