Taylor Swift : Ready For It, le remix surprenant de Bloodpop en écoute

Cette année, Taylor Swift aura fait un carton plein. En plus de battre plusieurs records avec son nouvel album Reputation, la chanteuse américaine mérite amplement sa place dans notre top 10 des meilleurs albums pop de l'année 2017. Porté par les singles "Look What You Made Me Do" et "...Ready For It ?", le sixième album de Taylor se retrouve propulsée à la 1 ère place du Billboard Hot 100 pour la troisième semaine consécutive. Et si vous avez déjà trop abusé du deuxième extrait officiel du disque, on vous propose aujourd'hui de découvrir un remix de "...Ready For It ?" par le faiseur de tubes du moment aka Bloodpop.

Si son nom ne vous évoque encore peut-être rien, ce jeune musicien-producteur est pourtant derrière tous les plus gros tubes actuels : "Sorry" de Justin Bieber, "Drum" de MØ, "Perfect Illusion" de Lady Gaga, "Want You Back" de HAIM... Tout ça, c'est lui ! Et Bloodpop a décidé d'apporter sa touche tropicale en remixant "...Ready For It ?" de Taylor Swift pour son plaisir... et surtout le nôtre ! On adore cette version du tube une fois passé entre ses mains expertes. À votre avis, quel prochain single de Reputation devrait sortir Taylor Swift ?