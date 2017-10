Taylor Swift et les clips, c'est une longue histoire. La chanteuse américaine a toujours travaillé ses vidéos mais depuis 1989 (et le très impressionnant Bad Blood), elle met un point d'honneur à soigner ses visuels. Après le clip (truffé de références) de Look What You Made Me Do, elle poursuit la défense de son opus à venir avec une nouvelle vidéo - Ready For It. Et pour le coup, personne n'était vraiment prêt. On a vu Taylor Swift en Pom-Pom Girl dans Shake it Off. On l'a vue se transformer en femme fatale revancharde dans Bad Blood, on l'a même vue se battre contre les éléments dans Out Of The Woods. Mais cette fois, c'est en héroïne futuriste qu'on la retrouve.

Les cinéphiles auront bien du mal à passer à côté des références aux films de science-fiction. D'ailleurs, si vous avez vu Ghost In Shell, vous verrez forcément un clin d'oeil au personnage interprété par Scarlett Johansson. Tourné à Londres, le clip de Ready For It confirme deux choses : la première, c'est que Taylor Swift est toujours capable de battre des records (200.000 vues en moins de 10 minutes) et la seconde, c'est que ses clips sont tournés comme de véritables films. Mais que l'on aime ou pas Taylor Swift, il faut bien reconnaître qu'elle sait se donner les moyens de faire impression.