Taylor Swift : Quel prochain single de Reputation devrait-elle choisir ?

Le 10 novembre dernier, Taylor Swift a fait son grand retour avec l'album Reputation qui est enfin disponible en streaming. Porté par le single "Look What You Made Me Do" qui a reçu des critiques mitigées, le disque a malgré tout réalisé un démarrage record aux Etats-Unis et s'impose déjà comme l'album le plus vendu de l'année 2017 là-bas. Si chez Virgin Radio, on est fan du deuxième extrait officiel "...Ready For It?", le morceau ne connaît pas un franc succès dans les charts. Il serait donc peut-être temps pour Taylor Swift de passer à la vitesse supérieure et de choisir un troisième single, qui lui assurerait un tube planétaire ! Mais quel prochain single choisir ? On vous partage les titres de Reputation, qui selon nous, seraient des tubes potentiels pour la pop star.

Dès l'introduction, on se doute que quelque chose d'énorme se prépare. Positionné au début de l'album, "I Did Something Bad" a un énorme potentiel tube et s'inscrit dans la continuité de "Look What You Made Me Do" : brut, sombre, avec un refrain accrocheur où Taylor Swift continue de régler ses comptes avec ses détracteurs. On imagine bien un clip en mode saison 3 d'American Horror Story avec des sorcières.

Un des titres favoris des fans. Ce n'est pas par hasard si l'on voit bien "Getaway Car" comme un futur single de Reputation. Le titre produit par Jack Antonoff a ce petit truc en plus d'intemporel, et rappelle "l'ancienne" Taylor Swift. Difficile de résister à son refrain charmeur.

Avec ses deux invités prestigieux, Ed Sheeran et Future, "End Game" a un potentiel énorme de tube de l'été (pour 2018 ?). On imagine bien un clip all-star qui ferait suite à "Bad Blood". Ca permettrait aussi au public de découvrir une autre facette musicale de Taylor ! En attendant qu'elle se décide, on revoit sa première performance de "End Game" avec Ed Sheeran au Jingle Ball.

Rappelant le meilleur de 1989, "King of My Heart" s'inscrit dans la même lignée que des titres comme "I Know Places" ou "New Romantics". Du pur Taylor Swift romantique, malgré le brouaha des machines signé Max Martin. Imaginez si elle tourne un clip pour ce titre, en mode "Love Story" dans un château !

Dévoilé quelques jours avant la sortie de l'album, "Gorgeous" est simple, entêtant et très efficace. Pour nous, il serait un parfait single pendant la période hivernale ! Surtout que les paroles n'ont jamais été autant d'actualité pour Taylor Swift puisqu'elle s'adresserait à son petit ami actuel : Joe Alwyn.