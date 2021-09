Taylor Swift publie Wildest Dreams (Taylor's Version)

"Quand tu as un date avec Red mais que quelqu'un mentionne 1989", a ainsi posté Taylor Swift sur Tik Tok pour annoncer que sa propre version de Wildest Dreams (single issu de l'album 1989) était sortie.

On le sait, en novembre prochain, Taylor Swift publiera la nouvelle version de Red, son album publié en 2012. On ne vous refera pas l'histoire mais, suite au rachat de de ses masters par Scooter Braun, Taylor Swift a pris la décision radicale (et audacieuse) de ré-enregistrer la totalité des albums édités sous Big Machine Records - son ancien label. Un travail de titan, certes, mais qui, indéniablement, s'impose comme un ultime pied de nez à ceux qui, il y a quelques mois, ont estimé que ses propres morceaux ne lui appartiendraient plus. Après la publication de Fearless (Taylor's Version), Swift s'est donc attaquée la nouvelle version de Red (qui comprendra notamment un featuring inédit avec Ed Sheeran mais aussi une version longue de All Too Well, entre autres). Vous pensiez qu'elle attendrait sagement la date de publication de ce chapitre ré-inventé ? C'est mal connaître Taylor Swift.

Après qu'un extrait de Wildest Dreams (taylor's Version) ait été dévoilé via la bande annonce du film d'animation Spirit Untamed, Swift a choisi de publier le morceau en intégralité.

Il faudra définitivement patienter avant de pouvoir découvrir cette nouvelle version de l'album 1989 mais la bonne nouvelle, c'est que Red sortira le 19 novembre prochain.