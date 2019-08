Taylor Swift prévoit de ré-enregistrer ses albums

Il y a quelques semaines, Taylor Swift annonçait avoir perdu les droits de ses chansons au profit de Scooter Braun. Pour rappel, celui qui manage notamment Ariana Grande a signé un deal avec Scott Borchetta (Big Machine Record, ancien label de Taylor Swift), récupérant au passage les droits sur tous les précédents morceaux de la chanteuse. Sur la toile, deux camps se sont formés : ceux qui soutenaient l'homme d'affaire et ceux qui, évidemment, soutenaient Taylor Swift et son travail. Sur Twitter, Kelly Clarkson avait suggéré de ré-enregistrer tous les morceaux. Et visiblement, c'est le plan que semble vouloir adopté la popstar.

Interrogée par CBS News concernant cette possibilité, Taylor Swift a affirmé que c'était "absolument" ce qu'elle comptait faire - une façon de se ré-approprier ses morceaux. Le petit bonus ? Kelly Clarkson avait aussi suggéré de changer l'artwork de l'album, incitant les fans à ne plus acheter les anciennes versions.

En attendant donc de retrouver les versions rééditées de Reputation, de 1989, de Red et de tous les autres, c'est Lover qui sortira dans les bacs le 23 août prochain.