Taylor Swift présente Folklore, son huitième album (surprise)

Elle devrait présenter le Lover Fest sur toutes les scènes du monde mais la pandémie de Coronavirus en aura décidé autrement. Taylor Swift a surpris ses fans en publiant cette nuit un nouvel opus (son huitième, précisément) : « Un album tout nouveau composé de chansons dans lesquelles j’ai versé tous mes caprices, mes rêves, mes peurs et mes pensées », a t-elle précisé sur les réseaux sociaux. Oubliées, les paillettes qui ornaient l'ère de Lover. Evaporé, le chapitre sombre de Reputation. Taylor Swift mise ici sur la mélancolie, l'amour, les coeurs brisés et ce, avec tout son talent. Est-ce que Folklore est de loin son album le plus abouti ? Oui. Celle dont les paroles ont toujours été aussi parfaites que recherchées prouve une fois de plus que lorsqu'il s'agit d'écriture, elle se place au dessus du lot.

Swift a choisi de porter cet album avec Cardigan en guide de premier single, offrant ici un premier chapitre co-écrit avec Aaron Dessner (The National). L'interprète de Shake it off renoue ici avec la mélancolie tant appréciée sur des albums tels que Red, sorti en 2012. Et ce n'est pas tout ! Folklore est un recueil d'histoires : Taylor Swift explore ainsi en musique ce qu'elle appelle le "Triangle amoureux adolescent", en trois titres. Au-delà d'écrire et d'enregistrer des chansons parfaitement bien construites, Swift réalise ici l'exploit de créer des personnages et de nous plonger dans leur univers.

Si Folklore pourrait nous ramener à ce que la star faisait avant de s'imposer dans la sphère pop avec 1989, l'opus se démarque indéniablement des autres. Taylor Swift n'est plus en compétition - ni avec les autres, ni avec elle-même. La chanteuse s'est offert un disque qui n'entre dans aucune case mais qui, finalement, est l'un des plus aboutis de sa carrière.