Taylor Swift partage sa playlist Spotify 'Songs Taylor Loves' avec Ariana Grande, Selena Gomez, Rihanna...

La preuve qu'elle n'a pas que des ennemis, Taylor Swift soutient beaucoup d'artistes dans l'industrie du disque ! Si son single "Look What You Made Me Do" n'est plus numéro 1 aux USA, la pop star a plutôt bien pris la nouvelle puisqu'elle a félicité Cardi B qui l'a remplacée avec son tube "Bodak Yellow". Et pendant son temps libre, Taylor Swift s'est amusée à créer une playlist sur Spotify qui réunit tous ses coups de coeur du moment. Pour être exact, il y a 70 chansons que TayTay écoute en boucle ces derniers temps et c'est plutôt intéressant de savoir ce qu'elle aime écouter sur son téléphone, comme on le fait tous. Découvrez la playlist "Songs Taylor Loves" sur le champ !

Qui retrouve-t-on dans la playlist "Songs Taylor Loves" ? Beaucoup de monde, et des choses plus ou moins surprenantes : par exemple Selena Gomez, Ariana Grande, Rihanna (à deux reprises), Shawn Mendes, ses meilleurs amis Ed Sheeran et Jack Antonoff avec son groupe Bleachers mais aussi Charli XCX, Banks qui est peu connue du grand public, Lana Del Rey, Lady Gaga qui vient de dévoiler son documentaire émouvant 'Five Foot Two', HAIM, Arcade Fire, The xx, Niall Horan, The Chainsmokers, Coldplay, Kendrick Lamar, The National ou même Liam Gallagher ! Ses goûts sont assez éclectiques et bizarrement on ne retrouve pas du Kanye West dans sa playlist... Ça va on rigole ! En tout cas, on aimerait que les pop stars partagent leurs goûts musicaux plus souvent. Suivez l'exemple de Taylor Swift !