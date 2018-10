Taylor Swift ouvrira les American Music Awards 2018 avec I Did Something Bad (VIDEO)

Save the date ! Le 9 octobre prochain auront lieu les American Music Awards 2018 (oui, déjà) et forcément, on attend de nombreuses performances. La liste des nommés, elle, a été dévoilée il y a uqelques semaines (on sait d'ailleurs que Taylor Swift est nommée dans la catégorie artiste de l'année aux côtés de son grand ami Ed Sheeran). Si elle repartira probablement avec quelques trophées (le succès de Reputation n'étant plus à faire), la chanteuse ne va pas uniquement se contenter de rafler les prix : c'est elle qui donnera le coup d'envoi de la cérémonie.

Taylor Swift will be opening this year’s #AMAs with a performance of ‘I Did Something Bad’! #Taylor pic.twitter.com/jKEXP2qzcO — MNF (@musicfactnews) 2 octobre 2018

Selon la société de production Dick Clark, Taylor Swift interprètera I Did Something Bad (issu de son dernier album) et du côté des fans, on espère voir sur scène la même prestation que celle offerte sur son Reputation World Tour. La cérémonie se déroulera donc le 9 octobre prochain à Los Angeles et sera diffusée sur ABC !