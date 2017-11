Taylor Swift numéro 1 avec Reputation, l'album fait mieux que les 199 autres albums au Billboard 200

Ses fans étaient clairement prêts à accueillir ce nouveau projet musical. Taylor Swift a visé juste le 10 novembre en sortant son nouvel album Reputation, seulement disponible en téléchargement (et non en streaming). En effet, en une semaine, la chanteuse américaine a vendu exactement 1 216 416 million d'albums dans son pays natal. Un exploit qui lui permet de réaliser plusieurs records ! Elle se retrouve logiquement propulsée à la première place du Billboard 200 et surtout : Reputation s'est plus vendu que les 199 autres albums présents dans le classement US la même semaine qui comptabilisent un total de 723 000 unités d'après Forbes. Donc loin derrière Taylor Swift qui fait d'ailleurs partie des chanteuses les mieux payées derrière Beyoncé et Adele en 2017 ! Taylor Swift's 'reputation' has debuted with 1,216,416 MILLION PURE sales in the US, the third biggest pure sales week of the decade.

Avec Reputation, Taylor Swift enregistre le troisième plus gros démarrage de la décennie aux Etats-Unis. C'était à prévoir et malin de sa part en autorisant l'album seulement en téléchargement (physique et digital) lors de sa première semaine d'exploitation. Son retour était très attendu ! Cependant, Reputation s'est vendu légèrement moins bien que son prédécesseur (1989) qui avait comptabilisé 1,29 million d'unités en une semaine aux USA. Reste à savoir si ce nouvel opus va s'inscrire dans la durée ou si les ventes vont chuter lourdement après quelques semaines... Découvrez le making of de "Delicate" depuis le studio où Taylor Swift a enregistré l'album.