Taylor Swift nous balance une prestation époustouflante à The Voice US

Quand Taylor passe, inutile de préciser que l'on sort l'artillerie lourde ! C'est en tout cas ce qu'ont fait les dirigeants de NBC pour la présence exceptionnelle de la star sur le plateau de The Voice aux Etats-Unis. Venue promouvoir son nouvel album (dont on ignore le nom et la date de sortie), la jeune américaine s'est produit en duo avec Brendon Urie, le chanteur de Panic! At the Disco sur son titre ME. Une chanson entraînante qui lui a déjà valu un record de vues sur Youtube (plus de 65 millions en moins de 24 heures).

Visiblement très enjouée lors de sa prestation, Taylor Swift était vêtue d'une robe rose à paillettes. Un look qui se mariait parfaitement avec le reste du décor puisque tout avait été mis aux couleurs de la chanteuse pour l'occasion. C'est donc devant une foule en délire que l'interprète de Shake It Off s'est laissée aller une prestation parfaite. Et ce n'est pas les internautes qui diront le contraire. Avec près d'un million de vues en moins d'un jour, ces derniers n'ont pas attendu longtemps avant d'encenser la star. Quant au public français, c'est avec impatience qu'il attend lui-aussi la venue de la star a The Voice le 25 mai prochain.