Taylor Swift nommée personnalité la plus influente de Twitter en 2018

L'an passé, le titre était revenu à Katy Perry. Cette année, c'est Taylor Swift qui a été nommé personnalité la plus influente de Twitter ! Mais le plus beau, c'est que la star n'a tweeté que 13 fois cette année - si vous la suivez depuis longtemps, vous savez d'ailleurs que ce n'est pas par hasard, le chiffre favoris de Swift étant le 13. Bref, Taylor Swift a détrôné Katy Perry tandis que chez les hommes cette année, Liam Payne a volé la première place à Donald Trump.

Ce classement, on le doit à Brandwatch (une compagnie analysant les réseaux sociaux). Taylor Swift s'est clairement imposée et ce, probablement grâce au succès de Reputation, son dernier album. Mais, pas que. Taylor Swift a parfaitement maîtrisé sa communication sur les réseaux sociaux avant de revenir sur le devant de la scène (on se souvient qu'elle avait pris soin de supprimé tous ses posts sur Instagram avant de sortir son sixième opus) et surtout, elle n'a pas hésité à partager ouvertement ses engagements politiques (invitant au passage ses millions de fans à aller voter pour les élections de mi-mandat). Dans le palmarès des personnalités les plus influentes, on retrouve aussi Justin Bieber ou encore Katy Perry.

5.Ellen Degeneres

4. Demi Lovato

3. Kim Kardashian

Katy Perry

Taylor Swift