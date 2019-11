Taylor Swift ne pourra plus jouer ses anciennes chansons en live, elle appelle ses fans à l'aide

Depuis que Taylor Swift a quitté son ancien label Big Machine Records, elle semble plongée dans un cauchemar. 0n vous la refait : Les six précédents albums ne lui appartiennent plus. On vous explique : l'ancien label de Taylor Swift (Big Machine, donc) a été racheté par Scooter Braun, le manager de Justin Bieber. Et c'est justement là que ça coince. En revendant sa société Scott Borchetta, cède au passage les droits des six premiers opus de Taylor Swift ("Taylor Swift", "Fearless", "Speak Now", "Red", "1989" et "Reputation"). Ca, c'est ce qu'on vous expliquait il y a quelques mois. Loin de s'avouer vaincue, Taylor Swift comptait même ré-enregistrer tous ses anciens opus. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu.

Don’t know what else to do pic.twitter.com/1uBrXwviTS — Taylor Swift (@taylorswift13) November 14, 2019

D'ici quelques jours, la chanteuse sera sacrée Artiste de la Décennie aux American Music Awards. Pour l'occasion, elle comptait interpréter un medley de ses plus grands hits. Sauf que visiblement, elle ne pourra pas : « cela reviendrait à réenregistrer (s)a musique avant qu'(elle) n’ait le droit de le faire l’année prochaine », explique t-elle. « De plus, et ce n’est pas comme cela que j’avais prévu de vous partager cette nouvelle. Netflix a créé un documentaire sur ma vie ces dernières années. Scott et Scooter ont interdit l’usage de ma vieille musique ou des extraits de mes performances pour ce projet, alors qu’il n’y a aucune mention d’eux ou de Big Machine Records nulle part dans le film ».

« Le message qu’ils m’envoient et très clair » a fustigé Taylor Swift. « En gros, soit une bonne petite fille et tais-toi », argumente t-elle. En partageant cette déclaration, Taylor Swift annonce "Je ne savais pas quoi faire d'autre". Depuis, ses fans se sont chargés de faire passer le mot avec le hashtag #IStandWithTaylor. La pression paiera t-elle ? Verdict bientôt.