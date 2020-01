Taylor Swift : Miss Americana est disponible sur Netflix (et on a un single pour fêter ça)

Présenté au festival Sundance il y a pile une semaine, le documentaire Miss Americana est enfin disponible sur Netflix. Tourné par Lana Wilson, le film revient sur le parcours de Taylor Swift en tant qu'artiste mais aussi en tant que femme évoluant dans l'industrie musicale. Mais, pas que ! Proposant des facettes plus personnelles, il fait entrer le spectateur dans l'intimité de la chanteuse qui, a même pas 30 ans, a déjà eu une vie bien remplie.

Pour accompagner cette sortie, la popstar a également dévoilé un single : Only The Young est une ôde à toute la jeune génération qui pourrait se sentir lésée par la situation politique aux Etats-Unis. Si vous avez aimé Miss Americana & The Heartbreak Prince (qui traite également de politique), alors vous devriez adorer Only The Young.

Miss Americana est à découvrir sur la plateforme de streaming - dès maintenant.