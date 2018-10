Taylor Swift, Twenty One Pilots, Cardi B... les performances explosives des American Music Awards 2018

Nuit chargée pour l'industrie musicale ! Le 9 octobre dernier se déroulaient donc les American Music Awards 2018 - cérémonie qui récompense les meilleurs artistes de l'année aux Etats-Unis. On attendait d'ailleurs de nombreuses performances, comme celles de Cardi B, Post Malone, Shawn Mendes ou encore Taylor Swift. Si la star de Reputation est repartie avec 4 trophées, elle a surtout ouvert la cérémonie avec une version live de I Did Something Bad. Voyez plutôt :

Alors que Cardi B a nettement réchauffé l'ambiance avec I Like It, Taylor Swift, elle, a livré une performance digne de son Reputation World Tour. Aussi, le duo Twenty One Pilots a déféndu son nouvel album (sorti il y a quelques jours à peine) en livrant une performance impeccable sur Jumpsuit. Ajoutez à cela les lives de Mariah Carey (avec With You), de Post Malone ou de Shawn Mendes et vous obtenez une cérémonie réussie.