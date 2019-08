C'était l'album à ne pas manquer cet été : après un teasing de plusieurs mois, Taylor Swift a fait son grand retour dans les charts avec Lover - un album qui, inévitablement va marquer sa carrière. Pour juger de l'impact de ce nouvel opus, il suffit de jeter un oeil aux ventes : alors qu'il a battu des records le jour de sa sortie, Lover plafonnait déjà à un milion de copies pré-vendues. Impressionnant. Pour accompagner sa sortie, Taylor Swift a livré quelques petits secrets concernant les titres sur Spotify.

I Forgot that you existed

Titre qui ouvre l'album, I Forgot that You Existed est la preuve qu'il faut savoir se détacher de tout ce qui nous pollue : "Avec ce premier titre, je voulais rappeler Reputation", explique t-elle. "Pour moi, Reputation évoque la destruction d'une réputation et toutes les phases qui suivent. Cette chanson referme le livre : 'j'imagine que je vais mieux puisque j'ai oublié ton existence".

Cruel Summer

"J'ai écrit cette chanson avec deux personnes que j'admire - Jack Antonoff et Annie Clark de St vincent", raconte t-elle. La chanteuse décrit le titre comme une chanson "désespérée" relatant d'un amour d'été. Quant à ses paroles favorites : "I love you, n'est-ce pas la pire chose que tu aies entendu ?"

The Man

"C'est une chanson que je veux écrire depuis longtemps mais je n'ai jamais vraiment trouvé comme l'aborder. Je me suis souvent demandée 'si j'avais été un homme et que j'avais vécu ma vie de la même façon, que-ce que les gens auraient dit de moi ?' - il est question de perception. Il n'est pas question de savoir ce que je ferais si j'étais un homme, plutôt de savoir comment je serais perçu(e) en tant qu'homme". Et à l'heure où les femmes n'ont jamais été aussi actives dans un monde encore trop régi par les hommes, The Man tombe à point nommé.

Lover

"J'ai voulu que cette chanson soit aussi le titre parce qu'elle représente exactement ce que j'ai voulu faire avec cet album", explique la chanteuse. "Je voulais faire de la musique intemporelle et qui sonne comme une confession. J'ai écrit cette chanson seule. Jack Antonoff a produit le titre et nous voulions faire de la musique qui aurait pu être jouée à une réception de mariage des années 70".

You Need To Calm Down

"L'idée de montrer que certains dépensent beaucoup d'énergie à repandre la négativité. Le trolling, le fait de dire aux gens comment ils doivent vivre, monter les femmes les unes contre les autres, c'est beaucoup trop. Il faut sortir prendre l'air".

Daylight

"Daylight termine l'album parce que la chanson reconnait la douleur mais rappelle qu'elle ne nous définit pas. Pour moi, Reputation représente la nuit. Mais Lover serait plus le jour".

Miss Americana & The Heartbreak Prince

"Cette chanson est une métaphore : j'ai utilisé le lycée pour peindre la déception que provoque ce monde de politique et d'inégalité. L'idée est de trouver une personne qui vous voie et vous entend au milieu de ce brouhaha".

Paper Rings

"J'ai écrit Paper Rings avec l'idée d'un son qui ramène vers le passé, il n'y a aucun son moderne. Il est question du vrai amour et de l'idée qu'après l'avoir trouvé, les choses matérielles ne comptent plus vraiment".

On vous laisse écouter l'album en boucle !