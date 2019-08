S'il n'y avait qu'un album à retenir à la rentrée, ce serait celui-ci : Taylor Swift nous revient avec un nouvel opus (dont la sortie est prévue pour le 23 août prochain). Oubliez Reputation et ses serpents, l'interprète de Shake It Off mise (cette fois) tout sur les papillons, symbole de renaissance : Lover s'annonce comme un album qui célèbre l'amour (de soi, des autres mais aussi dans sa forme la plus pure) et à en croire les premiers singles déjà sortis (ME!, You Need To Calm Down, The Archer ou le dernier en date Lover), il faudra s'attendre à du grand Taylor Swift. S'il faudra attendre encore quelques jours avant de pouvoir découvrir l'opus, ce dernier peut se vanter de déjà battre des records : accrochez-vous, Lover atteint déjà presque le million de ventes (en pré-commande) et ce, dans le monde entier.

Celle qui sait se réinventer à chaque album ne devrait pas décevoir. La bonne nouvelle, c'est qu'un concert (privé) a été annoncé à l'Olympia le 9 septembre prochain : une jolie façon de célébrer la sortie de l'album. Patience, le plus dur est fait : bientôt, Lover sera dans toutes les mains et continera de battre des records.