Taylor Swift : Lover s'écoule à 2 millions d'exemplaires en un jour

Lover est dans les bacs depuis à peine quelques jours et déjà, l'opus est un succès : avant même sa sortie, l'album s'était écoulés à un millions d'exemplaires (en pré-ventes) mais Taylor Swift est actuellement en pleine ascension : d'abord, le clip de You Need To Calm Down a été sacré vidéo de l'année aux MTV VMA's 2019 tandis que l'album s'est littéralement classé au-dessus des charts avec deux millions d'exemplaires vendus en une journée - un chiffre record à une époque où la vente de disques peine parfois à décoller.

Il faut savoir que Taylor Swift a su s'y prendre : pour booster ses ventes de disques, la star a misé sur l'exclusivité en proposant des coffrets (4 deluxes en ce qui concerne Lover), tous différents : elle y partage des pages de ses journaux intimes mais aussi des cartes, des photos... tout ce qui est susceptible de resserrer ses liens avec les fans qui la soutiennent depuis toujours. Si sa fanbase l'aime d'une façon inconditionnelle, Taylor Swift le lui rend bien.

Lover est actuellement l'un des albums les plus vendus (et les plus prisés) et quelque chose nous dit qu'il n'a pas fini de grimper. La bonne nouvelle, c'est que les fans français pourront le découvrir en live, lors de la venue (exclusive) de la star en France le 9 septembre prochain : au programme, un concert à l'Olympia.