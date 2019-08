Taylor Swift : Lover est son meilleur album, voici pourquoi (REVIEW)

Quand 1989 est sorti en 2014, l'engouement fut tel que le monde entier s'est découvert une passion pour Taylor Swift. Il faut dire que l'opus a marqué un véritable tournant dans sa carrière, la dépossédant de son étiquette country pourtant bien accrochée. Exit les santiags, bonjour pop et sons tout droit sortis des années 80. Quatre ans plus tard, elle frappe (encore une fois) avec Reputation : album coup de poing qui a véritablement permis à la chanteuse de s'imposer. Cette fois, elle nous revient avec Lover qui, on vous le dit, est son meilleur opus. Et on pèse nos mots. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il prône l'amour - Taylor Swift le dit elle-même : "Cet album célèbre l'amour, dans toute sa complexité, dans son confort et dans son chaos. C'est le premier album qui m'appartient vraiment et je ne pouvais pas être plus fière".

LOVER

Sur Lover, Taylor Swift jongle avec tous les styles, se les appropriant avec une aisance déconcertante. L'opus s'ouvre avec I Forgot That You Existed : hymne pop, teintée d'électro qui nous rappelle que le contraire de l'amour n'est pas la haine mais l'indifférence. Se détacher pour mieux avancer, n'oubliez jamais ça ! Introduit avec le (très efficace) ME!, l'album rappelle que même si l'acte d'aimer les autres est beau, il faut avant tout (et surtout) s'aimer soi : malgré les coups bas, le matraquage médiatique et la jalousie ambiante, Taylor Swift a su sortir de l'ombre et entrer dans la lumière. Comment ? En s'aimant et en reprenant la couronne volée il y a quelques années.

Tantôt engagé (You Need To Calm Down), tantôt féministe (The Man), Lover est une déclaration d'amour à l'amour, au monde mais aussi à soi. Il rappelle qu'une femme n'a pas besoin d'un homme pour exister, que l'amour (sous toutes ses formes) devrait être célébré et surtout, surtout, qu'il faut savoir se montrer égoïste pour mieux faire preuve de générosité. Bref, Taylor Swift (qui a déjà battu un record de ventes avant même la sortie de l'album) n'a pas fini sa conquête du monde (déjà bien avancée).