Taylor Swift : Lover bat encore (et toujours) des records

S'il y a une artiste qui parvient à vendre, c'est Taylor Swift. Alors que les disques se perdent en faveur du streaming, la chanteuse a su trouver le bon filon : mettre les plateformes à terre pour obtenir de meilleures conditions pour les artistes et surtout, proposer des coffrets qui donnent envie : pour Lover, les fans ont eu droit à quatre coffrets deluxe au contenu exclusif mais aussi à une box bien plus fournie. Et c'est justement pour ce genre d'attention que ses fans achètent et continueront d'acheter : parce qu'ils se sentent appréciés et surtout, privilégiés. Résultat, Lover bat des records avec près de 3 millions de ventes mondiales, selon Universal.

Avec Reputation, Taylor Swift avait atteint les 1,6 millions de ventes sur la même période. On peut donc aisément affirmer que la star a doublé son précédent score. « Avec son excellent travail, Taylor a bouleversé les paramètres de l'industrie musicale dans le monde entier. "Lover" est clairement son album le plus acclamé à ce jour. L'honnêteté et la vulnérabilité qu'elle a déversées dans cet album ont créé un chef-d'oeuvre », a commenté le fondateur de Republic Records. Taylor Swift, elle, n'a pas manqué de partager sa reconnaissance avec les fans : « Je ne peux vous remercier assez. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait mieux ou plus amusant, que je partirais à la rencontre de tant de fans et que je pourrais voir et lire tout ce que vous avez dit sur "Lover" sur Internet. Je vous aime, les gars, et je suis vraiment vraiment vraiment chanceuse et je le sais chaque jour ».

Maintenant que l'album est sorti, c'est la tournée qui est guettée. Déjà, parce que Taylor Swift devrait (enfin) proposé une date en France - autre que le concert qu'elle donnera à l'Olympia le 9 septembre prochain. Ensuite, parce que le Lover Tour pourrait bien surpasser le Reputation Stadium Tour qui, on le rappelle, avait (lui aussi) battu des records.