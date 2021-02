Taylor Swift : Love Story (Taylor's version) est au sommet des charts US

C'est l'un de ses singles les plus populaires et probablement l'un de ceux qui l'ont fait connaître : Love Story, à retrouver sur l'album Fearless (publié en 2008), a valu un joli succès à Taylor Swift. Or, il y a quelques semaines, celle qui a été sacrée artiste de la décennie apprenait que ses masters avaient été vendus et que, de ce fait, ils ne lui appartenaient pas. Un coup dur pour l'interprète de Shake it Off qui a choisi de ne pas se laisser abattre. Taylor Swift a été patiente et, en novembre dernier, elle a obtenu le droit d'enregistrer de nouveau ses six précédents albums.

Ainsi, le 12 février dernier, elle nous offrait sa version de Love Story - annonçant au passage que le nouvel enregistrement de Fearless (qui comptera pas moins de 6 inédits) sera disponible le 9 avril prochain. Evidemment, il n'aura pas fallu longtemps au classique pour remonter dans les classements : dès le premier jour de sa sortie, le morceau s'est vendu à 10 000 exemplaires aux Etats-Unis. Pour comparer, comme le souligne Billboard, très peu de titres ont réussi cette performance la semaine précédente - c'est d'ailleurs le cas de Drivers License signé Olivia Rodrigo.

2021 s'annonce aussi remplie que l'année précédente pour Taylor Swift qui, visiblement, n'a pas fini de nous surprendre.