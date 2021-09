Taylor Swift : Love Story est sortie il y a 13 ans, 3 choses à savoir sur le morceau culte

Le temps passe et les classiques restent : il y a 13 ans, un 12 septembre, Taylor Swift publiait Love Story - premier extrait de son excellent album Fearless. L'occasion pour nous de revenir sur l'histoire du morceau.

En 13 ans, Love Story s'est fait une place de choix dans la sphère country/pop. Pour rappel, lors de sa sortie en 2008, le morceau (chargé de porter l'album Fearless) a clairement traduit l'envie de Taylor Swift de s'émanciper légèrement de la country qui jusque là, l'avait propulsée parmi les artistes les plus populaires aux Etats-Unis. Avec ses sons teintés de pop (Love Story mais aussi You Belong With Me par exemple), ce nouvel album signé Swift semble vouloir conquérir un public plus large.

Entre fiction et réalité

Avec ce premier single, celle qui, plus tard, battra tous les records avec Shake it off, choisi d'explorer et de revisiter une histoire d'amour bien connue du grand public - celle de Roméo et Juliette- tout en revenant sur sa propre histoire avec Joe Jonas :

"Je vivais une situation comme celle-là où je pouvais m'identifier", expliquera plus tar Taylor Swift au Los Angeles Time."J'étais au lycée où l'on peut avoir un petit ami tous les jours. Puis je me suis retrouvée dans une situation où ce n'était pas si facile pour moi, et j'ai écrit cette chanson parce que je pouvais m'identifier à toute l'histoire de Roméo et Juliette. J'ai été vraiment inspirée par cette histoire. Sauf pour la fin. J'ai l'impression qu'ils étaient si prometteurs et qu'ils étaient fous l'un de l'autre. Et si ça s'était passé un peu différemment, ça aurait pu être la meilleure histoire d'amour jamais racontée. Et c'est l'une des meilleures histoires d'amour jamais racontées, mais c'est une tragédie. Je me suis dit, pourquoi ne pas... en faire une fin heureuse et changer la tonalité de la chanson pour en faire une demande en mariage ?"

Les paroles

Faisant toujours très attention à ses textes (qu'elle écrit bien souvent seule), Swift avait déjà une petite idée des paroles. Pour Billboard par exemple, elle confiera : "Je l'ai écrite à propos d'un gars avec qui je parlais. Il n'était pas le choix populaire, mais j'y croyais. Je me suis dit : "Cet amour est différent, mais il est réel". Et je savais qu'il fallait que je mette cette phrase quelque part. Je pense que cette chanson parle vraiment d'un amour qui n'est pas commode et pas aussi confortable que quelque chose d'autre, mais c'est quelque chose pour lequel vous devez vous battre. J'ai ajouté la fin une demande en mariage parce que je veux cette fin. Je veux que quelqu'un me dise : "Je t'aime et c'est tout ce que je sais". C'est la petite fille en moi."

Nouvelle version

Love Story a eu plusieurs vie : si le morceau s'est extrêmement bien placé dans les classements US lors de sa sortie, il connaîtra une seconde jeunesse en 2021. L'on ne reviendra pas sur tous les détails mais tout ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a quelques mois, Scooter Braun s'est offert l'ancien label de Taylor Swift (Big machine Records) avec, en prime, ses masters. Ce que cela signifie ? Plus aucun morceau (ou album) sorti sur ce dit label n'appartient à Swift. Ayant perdu tout droit sur ses propres chansons, l'artiste décide de prendre le taureau par les cornes et de... les ré-enregistrer. Voilà comment en avril 2021, Swift a publié une toute nouvelle version de Fearless, la sienne (comportant les titres d'origine mais aussi des inédits). Plus de 10 ans après sa sortie, Love Story retournera donc flirter quelques semaines avec les premières places de classements.

Toujours aussi populaire, Love Story est de ces morceaux intemporels qui ne nous quittent jamais vraiment. Et c'est là que repose tout le génie de Taylor Swift.