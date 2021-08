Taylor Swift : Look What You Made Me Do a 4 ans, trois choses à savoir sur le titre phare de Reputation

"Il n'y aura pas d'explications, seulement Reputation", annonçait Taylor Swift lors de la publication de l'album en novembre 2017. Après le succès incontestable de 1989 (opus publié en 2014), Taylor Swift a connu une période sombre, rythmée par des différents avec notamment Kanye West. Après une année passée loin des projecteurs, la popstar a fait un retour réussi en 2017 avec le signe Look What You Made Me Do. Tout de suite, pas moins de trois choses à savoir sur le morceau.

4 years ago today, @TaylorSwift13 dropped “Look What You Made Me Do.”’The track shattered streaming records upon release and topped the Hot 100 for three weeks. It’s certified 4x Platinum by @RIAA and is often regarded as one of the most iconic comebacks in music history. pic.twitter.com/7dYIGDTrmP — Pop Crave (@PopCrave) August 24, 2021

"I'm Too Sexy"

L'accroche de la chanson suit le schéma rythmique du tube "I'm Too Sexy", signée Right Said Fred (publiée au début des années 1990). Taylor Swift a d'ailleurs jugé nécessaire de créditer les auteurs de ce titre, Fred Fairbrass, Richard Fairbrass et Rob Manzoli : "Le titre de "Look What You Made Me Do" est basé sur le verset de "Sexy". En gros, c'est ça. Ce qui est bizarre avec 'Sexy', c'est que lorsque les gens le chantent, ils chantent le couplet, pas le refrain - personne ne le chante. Tout le monde chante : 'Je suis trop sexy' - c'est le couplet auquel les gens se sont accrochés, pas le refrain", confiera Richard Fairbrass (leader de Right Said Fred) au média NME.

Taylor Swift VS Kanye West

Pour de nombreux fans, le morceau Look What You Made Me Do s'adresse directement à Kanye West. La raison ? Elle s'adresse dès le lancement du titre à quelqu'un qui l'aurait fait passer pour une "idiote".

Le clip

Dans le clip, Taylor Swift retrouve ses vieux costumes de scènes... pour mieux enterrer le passé : "I'm sorry the old Taylor can't come to the phone right now. Why ? Oh,'Cause she's dead (Je suis désolée, Taylor ne peut pas répondre au téléphone. Pourquoi ? Oh, parce qu'elle est morte", entend-on dans le titre... une façon de commencer une nouvelle ère.

Look What You Made Me Do a marqué le retour triomphal de la chanteuse. Pour preuve, lors de sa sortie, le clip a battu un record de vues en 24 heures.