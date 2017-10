Taylor Swift : Les paroles de son dernier single utilisées par la sécurité routière américaine !

On entend souvent des artistes et groupes expliquer que leurs chansons ont sauvé la vie de certains de leurs fans. Eh bien, il semblerait que Taylor Swift soit l'artiste la plus concernée récemment puisque la sécurité routière américaine a décidé d'utiliser les paroles de Look What You Made Me Do pour sa dernière campagne de prévention ! Vous trouviez que les paroles "I'm sorry the old Taylor can't come to the phone right now ! why ? cause she's dead" * étaient un peu ridicules ? Revoyez votre jugement car elles pourraient bientôt sauver des vies sur les routes américaines ! C'est le département des transports de l'Iowa qui les a détournées pour son tout nouveau message de prévention.

If you don't get the message today - ask the nearest millennial. https://t.co/RnUAg8GpyS pic.twitter.com/GPSVXQ1WI9 — Iowa DOT (@iowadot) 2 octobre 2017

"Old Taylor can't come to the phone...cause she's driving" est-il écrit sur le panneau de signalisation soit un bon moyen de rappeler aux conducteurs que le téléphone est interdit au volant. Taylor Swift peut donc se consoler d'avoir été délogée de sa place de n°1 du Billboard Hot 100 puisque ses chansons sont désormais d'utilité publique ! La chanteuse sortira le 10 novembre prochain son sixième album, Reputation. Deux singles ont été dévoilés pour le moment, Look What You Made Me Do donc, et Ready For It, un single surprenant. Fera-t-il lui aussi l'objet d'une campagne de prévention ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite !

* "L'ancienne Taylor ne peut pas répondre au téléphone pour le moment ! pourquoi ? Parce qu'elle est morte "