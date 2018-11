Taylor Swift : les chansons surprises du Reputation Stadium Tour... 

Taylor Swift est sur le point d'achever son immense tournée mondiale, Reputation Stadium Tour, et la chanteuse de vingt huit ans a tenu à offrir quelques chansons surprises à ses fans. Eh oui, avec le répertoire qu'elle trimbale, il arrive que certaines d'entres elles finissent aux oubliettes. Mais que nenni, Taylor Swift ne les a pas oublié ! Eh non, nombreuses de ses premiers titres ont donc eu la chance de se refaire une petite jeunesse. On a donc décidé de faire une petit tour d'horizon des morceaux proposés... La liste est longue alors on s'est autorisé un léger tri !

Retour à la country avec Our Song... Taylor Swift a surpris ses fans avec un petit retour en arrière, très apprécié lors de son passage à Chicago.

Le fans anglais ont pu apprécier d'entendre de nouveau ce hit incontournable qu'on a tous chanté a tut tête dans la voiture ou sous la douche. Enfin, tous, peut être pas puisque a priori le public de Manchester ne connaissait que très peu les paroles...

Taylor’s suprise song Manchester ???? I Knew You Were Trouble #reptourmanchester pic.twitter.com/CqZrs9Hjky — Eleanor (@ESwift89) 8 juin 2018

Taylor Swift a elle-même reconnu que cela faisait des années qu'elle ne l'avait pas joué ! On se souvient de Mine en tant que chanson d'ouverture de son Speak Now Tour, en 2011. Alors oui, cela faisait un sacré moment !

Conseillée par son amie Martha Hunt, Taylor Swift a donc choisi l’entêtant 22 en guise de chanson surprise pour sa deuxième date à Chicago ! La chanteuse a donc offert une version acoustique, et on ne peut pas dire que ce soit récurrent chez elle ! Forcément, le moment était à graver dans les mémoires.

Pour son concert à Kansas City, l'interprète de Bad Blood a de nouveau pioché dans sa panoplie de morceaux du Speak Now Tour. Cette fois, c'est au tour de The Story Of Us d'être défendu sur scène.