Au lendemain de son 28e anniversaire, Taylor Swift a offert un très joli cadeau à ses fans : le trailer de sa tournée, le Reputation Stadium Tour ! Une vidéo efficace de quelques secondes qui reprend des extraits des clips de Look What You Made Me Do et Ready For It - qui sert de base sonore à la bande-annonce - entrecoupés de scènes tirées de ses anciens concerts. Taylor nous demande sans détour "Sommes-nous prêts" à assister à sa tournée ? Comme pour nous avertir de la dimension grandiose du show. En outre, la configuration des stades et leurs scènes gigantesques permettent la création d'un spectacle inoubliable.

Ce Reputation Stadium Tour, qui démarrera en mai 2018, viendra sans nul doute entériner le succès de Reputation, son dernier album, qui n'en finit pas de battre des records, un pop-up store vient d'ailleurs d'ouvrir à Los Angeles. La billetterie a été ouverte hier, 13 décembre - jour de son anniversaire - avec pour les fans la possibilité d'accéder à des préventes. Face à la demande, Taylor Swift a ajouté de nouvelles villes en Amérique du Nord plus six dates en Europe, au Royaume-Uni plus précisément : 8 et 9 juin à Manchester, 15 et 16 juin à Dublin et 22 et 23 juin au stade mythique de Wembley à Londres ! Noël approche, s'il y a des fans de la chanteuse autour de vous, vous savez quoi leur offrir !