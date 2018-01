Taylor Swift : Le Reputation World Tour parmi les tournées les plus lucratives avant même d'avoir commencé

On se souvient de l'engouement autour du 1989 World Tour. Après la sortie de 1989, Taylor Swift s'était lancée dans une tournée effrénée aux quatre coins du globe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la star avait préparé un véritable show : Mick Jagger y a même fait une apparition, par exemple. Après ça, Taylor Swift a pris le temps de préparer l'opus qui succèderait à cet album réussi. Le 10 novembre dernier, la chanteuse a publié Reputation - un album où elle dévoile clairement sa facette la plus sombre. Et si vous suivez son parcours de près, alors vous savez que les fans étaient dans les starting blocks pour acheter les billets qui les conduiront au Reputation Tour.

Le Reputation Tour est prévu pour 2018

Pour vous donner une idée, les tickets vendus ont déjà rapporté près de 180 millions de dollars (soit presque 200 000 millions d'euros) en seulement sept jours - sept jours !! Ce qu'il faut noter, c'est que ces mêmes fans qui ont acheté leurs tickets ont relevé les prix excessifs des fameux billets - certains allant même jusqu'à comparer avec les billets du 1989 World Tour. Oui, on a reproché à cette tournée d'être beaucoup trop chère (ce qui, clairement), aurait pu compromettre la vente de billets.

Mais selon Billboard (qui visiblement, a pu obtenir quelques chiffres auprès d'une source proche de la chanteuse), les projections autour de cette tournée à venir seraient astronomiques : Taylor Swift pourrait -accrochez-vous- vendre pour 450 millions de dollars de billets pour ses tournées prévues aux USA, en UK et en Irlande. A vos souhaits.

Le Reputation Tour commencera dès le mois de mai 2018 (le 8 mai, pour être exact) et clairement, Taylor Swift devrait battre son propre record.