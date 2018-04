Taylor Swift : Le reputation World Tour en pleine préparation, elle en dévoile les coulisses (PHOTOS)

Elle ne passera pas par la France mais par contre, elle fera le tour du monde : Taylor Swift prépare activement son Reputation World Tour qui, sachez-le, débutera en mai prochain aux Etats-Unis. De cette tournée, on ne sait pas grand chose- simplement que Charli XCX et Camila Cabello (dont le Never Be The Same Tour a commencé) feront les premières parties. La bonne nouvelle pour les fans impatients, c'est que Taylor Swift a (enfin) dévoilé des photos de la préparation.

Go ahead and light me up.

????Ur so gorgeous????

rep

????Ur so gorgeous????

Deep blue but you painted me golden.

Sur son compte Instagram, la chanteuse a donc publié de nombreuses photos des répétitions. Danseurs, choristes... tous sont là ! Evidemment, une photo de groupe a été partagée. Le reputation World Tour sera t-il aussi impressionnant que le 1989 World Tour ? Seul le temps le dira. Mais, on fait confiance à Taylor Swift. La tournée débutera le 8 mai prochain à Glendale (Etats-Unis) et s'annonce déjà comme l'une des plus lucratives de l'année.