Taylor Swift : Le Reputation World Tour approche, tout ce qu'il faut savoir

Taylor Swift a bien compris qu'Instagram était bien plus qu'un réseau social : voilà pourquoi elle a choisi de dévoiler tous les jours un fait à connaître sur la tournée qui s'annonce comme étant la plus lucrative de l'année. Elle ne passera pas par la France (mais les plus téméraires pourront traverser la Manche) et le coup d'envoie sera donné à Glendale (Arizona) d'ici quelques jours. Entre deux photos des répétations, elle a pris soin de poster des stories révélant tout ce que les fans veulent savoir. Attention, spoilers !

Taylor talking about the tour pianos in our 8 day #reputationSadiumTour update via Instagram story. pic.twitter.com/61aw2c63Z6 — Taylor Swift Updates (@TSwiftPR) 1 mai 2018

Sachez que le piano montré en vidéo sera utilisé pour deux titres : l'un figure sur Reputation (on parie tous sur New Years Day) et l'autre sera un ancien morceau.

Taylor gives us our 10 day update for the #reputationSadiumTour via her Instagram story. pic.twitter.com/4t44eQsBIr — Taylor Swift Updates (@TSwiftPR) 28 avril 2018

"Cette scène", annonce Taylor Swift, "sera la plus grand scène que l'on ait jamais eue". Si vous vous souvenez du 1989 Tour, alors vous savez que déjà à l'époque, la scène (et la scénographie) étaient gigantesque. Imaginez un peu ce que réserve le Rep Tour.

Taylor via Instagram stories revealing that the #reputationSadiumTour M&G room will be titled the ‘rep room’. pic.twitter.com/zmoj0dDVz5 — Taylor Swift Updates (@TSwiftPR) 28 avril 2018

Les fans ayant des tickets pour les Meet & Greet se rendront dans la salle renommée la "Rep Room" pour l'occasion. Et oui, Reputation s'est glissé jusque ici.

Taylor revealing another secret about the #reputationStadiumTour via her Instagram tour countdown. pic.twitter.com/UMEVg2nh8T — Taylor Swift Updates (@TSwiftPR) 26 avril 2018

Sachez que trois scène seront aménagées : "Je voulais être le plus près de vous possible", explique Taylor Swift a ses fans.

Côté setlist, les fans commencent déjà à faire leurs prédictions. On attend End Game, Ready For it ou encore Look What You Made Me Do mais on fait confiance à Taylor Swift pour trouver l'équilibre parfait entre anciens et nouveaux morceaux. Aussi, sachez que Charli XCX et Camila Cabello se chargeront des premières parties. Rendez-vous le 8 mai prochain pour les premières images !