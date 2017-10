Taylor Swift lance The Swift Life, une application conçue pour ses fans

On parie que toutes les pop stars vont s'y mettre ?! Cette année Taylor Swift a fait un retour fracassant dans la sphère musicale avec son tube "Look What You Made Me Do" et le titre surprenant "Ready For It ?" qui a suivi peu après. Vous pensiez qu'elle allait simplement s'en tenir à sortir son prochain Reputation le 10 novembre ? C'est raté puisque TayTay a prévu une autre belle surprise à ses fans ! En effet, Taylor Swift lance officiellement son appli mobile The Swift Life spécialement conçue pour ses milliers de fans. Voilà une nouvelle plate-forme sociale qui va faire rugir de plaisir les Swifties ! Découvrez ce qu'elle comportera dans le teaser ci-dessous.

Avec The Swift Life, vous êtes sûrs de ne rien manquer de l'actualité de la chanteuse américaine ! En effet, l'application vous permettra d'avoir avant tout le monde des photos et vidéos inédites, mais aussi de poster vos propres images et de les partager avec vos amis, les fans et... Taylor Swift ! Si vous avez de la chance, l'interprète de "Blank Space" aimera ou commentera vos posts ! Des Taymojis, stickers et plus encore sont également prévus sur l'appli mobile, vous pourrez aussi discuter et écouter de la musique avec vos BFF ! On a hâte de pouvoir tester tout ceci... The Swift Life sera disponible à la fin de l'année 2017. En attendant, voyez à quelle occasion Taylor Swift et Harry Styles pourraient bientôt être réunis.