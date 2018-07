Taylor Swift : la chanteuse, poursuivie en justice ! 

Comme sa super copine, Selena, Taylor n'en fini plus de faire parler d'elle. Cette fois ci, il n'est pas question de demande en mariage ou d'une possible apparition dans un film. Non. La chanteuse de vingt huit ans aurait été assignée en justice par une compagnie informatique !

C'est une mauvaise nouvelle pour Taylor Swift -et probablement pour ses fans, aussi. En effet, on apprend que la chanteuse serait poursuivie en justice par une compagnie informatique. Pourquoi ? Eh bien selon l'accusateur, la jolie blonde lui aurait subtilisé-plagié ?, le nom SwiftLife. L'application de la chanteuse donne l'occasion à sa horde de fans d’interagir entre eux. Un peu comme un live chat par lequel Taylor pourrait donner de ses nouvelles. SwiftLife promet donc d'offrir des videos et des photos exclusives à l'attention de la communauté. Mais l'avenir de l'application risque d'être fort compromis si la compagnie informatique qui porte le même nom persistent dans ses allégations contre la chanteuse. Patrick Benot, le propriétaire, revendique que Taylor Swift et son équipe ont fait du nom de sa compagnie leur propriété sans aucune consultation avec lui, au préalable. Et il compte bien obtenir gain de cause !