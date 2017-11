Taylor Swift, Julia Michaels et Liam Payne dans les news musique de la semaine 

Samedi 10h sur VirginRadio.fr c'est l'heure de retrouver l'essentiel de l'actualité musicale. En ce jour férié, on vous propose donc de retrouver les cinq news les plus importantes/amusantes/intéressantes concernant le monde la musique. Notre récap de la semaine s'ouvre évidemment sur Taylor Swift ! La chanteuse dévoilait son sixième album studio, Reputation, ce vendredi 11 novembre, un véritable événement pour le monde de la pop. Qu'on aime ou qu'on déteste Taytay impossible de passer à côté du phénomène. On vous laisse découvrir notre critique de Reputation, un album où la chanteuse explore sa facette la plus sombre !

Julia Michaels reprend les tubes de Selena Gomez et Justin Bieber qu'elle a elle-même écrit

Julia Michaels est LA nouvelle sensation pop outre-Atlantique mais avant de se lancer dans une carrière solo, la chanteuse a écrit de nombreux tubes pour d'autres pop star. Alors quel plaisir de la voir reprendre les chansons de Selena Gomez ou Justin Bieber lors de son concert d'Halloween pour Vevo !

Liam Payne reprend What About Us de Pink

En attendant de dévoiler son premier album solo, Liam Payne s’est fendu d'une très jolie reprise du plus récent des singles de Pink, What About Us ! Une séquence émouvante, alors préparez vos mouchoirs !

Les performances des American Music Awards confirmées avec, entre autres, Lady Gaga, Selena Gomez et Demi Lovato

Les American Music Awards se tiendront le 19 novembre prochain aux Etats-Unis, il s'agit de la deuxième cérémonie américaine de remises de prix la plus importante dans le domaine de la musique. Les premiers artistes qui interpréteront leurs chansons sur scène ont été annoncés pour notre plus grand plaisir.

Celine Dion se déchaîne sur un remix EDM de My Heart Will Go On

Une rencontre musicale entre Steve Aoki et Céline Dion à Las Vegas a suscité beaucoup de commentaires cette semaine. La canadienne a interprété son tube My Heart Will Go On dans une version qui n'aurait pas trouvé sa place sur la B.O de Titanic... Quant à la choré de Céline Dion, on vous laisse la découvrir par vous même !