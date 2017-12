Taylor Swift : James Corden tente d'apprendre la choré de Look What You Made Me Do (VIDÉO)

James Corden n'est jamais à court d'idées pour divertir son public dans le Late Late Show qu'il anime sur CBS ! Le week-end dernier, le Jingle Ball de IHeartRadio se déroulait à Los Angeles et permettait aux fans de voir leurs idoles sur scène. S'il y avait du beau monde, c'est surtout Taylor Swift qui a retenu l'attention en invitant Ed Sheeran à chanter "End Game" pendant son concert. Mais ce qu'on ignorait en revanche, c'est tout ce qui s'est passé en coulisses ! Grâce à James Corden, qui s'est amusé avec les stars programmées au Jingle Ball, on peut avoir une petite idée de ce qui se passait en backstage. Découvrez cette vidéo hilarante !

Après avoir fait le clown aux côtés d'Ed Sheeran (pour lequel il joue un garde du corps un peu douteux), de Niall Horan, de Demi Lovato, de Sam Smith dont il s'assure la bonne préservation de sa voix ou ensuite Liam Payne avec qui il fait des câlins, James Corden n'a pas pu s'empêcher de s'incruster dans le groupe de danseurs de Taylor Swift (à partir de 10 minutes) ! Le moment où il exécute - plus ou moins avec brio - la choré de "Look What You Made Me Do" est magique ! Ça ne sera pas demain qu'on le retrouvera sur la scène du Reputation Stadium Tour... Dommage pour lui, James a mis du sien ! D'ailleurs, quel prochain single Taylor Swift devrait-elle choisir ?