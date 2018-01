Taylor Swift invite Ed Sheeran et Future dans le clip de End Game (teaser) 

Ed Sheeran l'avait annoncé, un clip pour End Game (à retrouver sur le dernier album de Taylor Swift) était à prévoir. Et bonne nouvelle, il arrive plus vite que vous ne le pensiez : cette nuit, Taylor Swift dévoilera enfin la vidéo tant attendue. Et devinez-quoi, Ed Sheeran et Future ont carrément fait le déplacement. Et parce que Taylor Swift n'est pas le genre à faire les choses à moitié, elle a préparé cette sortie avec tout le soin qu'on lui connaît. Découvrez le teaser :

Au programme, un yacht, une fête, de la vitesse, un feu d'artifice et même une petite chorégraphie en bonus. Bref, du grand Taylor Swift. Le clip sera t-il aussi bon que l'était celui de Ready For It ? Verdict demain. En attendant, c'est typiquement le genre de vidéo qui donne envie de voir la chanteuse sur scène et qui, du coup, aidera à faire du Reputation World Tour l'une des tournées les plus lucratives.