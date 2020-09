Taylor Swift interprète Betty en live pour la première fois (VIDEO)

Sept ans. Il aura fallu sept ans à Taylor Swift pour de nouveau se produire sur la scène des ACM Awards (Academy of Country Music Awards). Après quelques années passées à redéfinir la pop, la chanteuse made in US nous a proposé un opus plus indé où, cette fois, la pop qu'elle maîtrise si bien rencontre parfois la country qui l'a fait connaître. Hier, Taylor Swift a ainsi interprété Betty sur la scène des 55 ème ACM Awards. Seule avec sa guitare, l'interprète de Shake it Off a livré une performance on ne peut plus poétique. Voyez plutôt :

Folklore, sorti en juillet dernier a propulsé Taylor Swift au sommet des charts internationaux. Privée de tournée en raison de la pandémie, Taylor Swift n'a pas pu défendre l'album Lover (sorti en 2019) comme il se doit. Les fans se consolent ainsi avec Folklore (album où elle expose ses talents d'auteure) et, maintenant, avec cette performance.