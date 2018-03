Taylor Swift, Imagine Dragons... les clips de la semaine

Comme chaque dimanche, VirginRadio.fr vous fait un petit recap' des clips sortis au cours de la semaine. On commence par Delicate - le clip dévoilé par Taylor Swift lors des iHeart Radio Music Awards 2018. Oubliez les références à Ghost in the shell vues dans Ready For It ?, cette fois, Taylor se met à la danse. Bien que la chanteuse ait été accusée de plagiat après la sortie de la vidéo, il faut au moins reconnaître que ses talents de danseuse ne sont plus à prouver. De leur côté, les américains de Imagine Dragons ont dévoilé le clip de Next to Me - une vidéo saisissante qui ne devrait pas vous laisser indifférents. Arcade Fire, eux, vous emmène à Las vegas pour le clip (en deux parties) de MONEY + LOVE.

The Chainsmokers, eux, ont dévoilé un nouveau titre, Everybody Hates Me. Après Sick Boy et You Owe Me, ce titre devrait s'imposer en classique d'ici quelques semaines. On espère aussi que vous n'avez pas manqué l'apparition de Dick Rivers dans le dernier clip de Julien Doré, Africa. Enfin, on vous laisse découvrir Alright, par Aloha Orchestra.